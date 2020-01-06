Казахстан и США подписали соглашение о воздушном сообщении для прямых авиарейсов

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Казахстан и США подписали соглашение, устанавливающее правовую базу для выполнения прямых регулярных авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщил в понедельник Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Во исполнение поручений Елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) и президента Республики Казахстан подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки, - говорится в сообщении ведомства. - Со стороны правительства Республики Казахстан соглашение подписано министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым, со стороны правительства Соединенных Штатов Америки - чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Казахстан Уильямом Х. Мозером".

По данным комитета, данное соглашение является первым для Казахстана, которое предусматривает принципы "открытого неба" в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта. Как отмечается, это предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках данного принципа стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью" свободы воздуха.

"Соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, а также будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и США", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Кроме того, по оценке комитета, открытие прямых рейсов между двумя странами будет способствовать развитию политических, экономических, культурных взаимоотношений и туризма, а также повышению транспортной доступности международного финансового центра "Астана".