"Белнефтехим" рассказал о загрузке белорусских НПЗ

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Белорусские НПЗ пока работают на минимальной загрузке, ОАО "Нафтан" получило с вечера 4 января 26,5 тыс. тонн, а в Мозырский НПЗ пока поставки не осуществляются. Об этом сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

"Нефть на "Нафтан" поступает, началась ее переработка. С 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тыс. тонн нефти. На Мозырский НПЗ пока поставок нет", - отметили в концерне.

Там уточнили, что на обоих НПЗ "сохраняется минимальная загрузка".

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также газовые вопросы. Эти темы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья из портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

В минувшую пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. В субботу поставки нефти были возобновлены. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.