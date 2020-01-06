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Акции "Мечела" на Мосбирже подорожали на 11,8% в отсутствие новостей

Стоимость достигла 71,3 рубля за бумагу

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 11,8% и достигли 71,3 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:35 мск.

При этом в пике роста стоимость акции доходила до 72,40 рубля, что выше уровня предыдущего закрытия на 13,14%. Рост происходит в отсутствие корпоративных новостей.

Привилегированные акции подорожали на 6,6% и достигли 96,2 рубля за бумагу, а пик роста привилегированных акции доходил до 96,95 рубля, что на 7,6% выше уровня предыдущего закрытия.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.

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