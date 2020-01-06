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В аэропортах Грузии впервые за 12 лет повышают тариф за безопасность

С 1 февраля тариф по обеспечению безопасности на одного пассажира в Тбилисском международном аэропорту вырастет до €6,2 с €3,7, в Батумском - с $4,5 до $5,5, а в Кутаисском - с $3 до $4

ТБИЛИСИ, 6 января. /ТАСС/. Руководство "Объединения аэропортов Грузии" приняло решение с 1 февраля повысить тариф за обеспечение авиационной безопасности самолетов и пассажиров в международных аэропортах страны впервые за 12 лет. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Требования в сфере обеспечения авиационной безопасности ежегодно меняются и ужесточаются. Для того, чтобы международные аэропорты Грузии в этом направлении отвечали всем международным и национальным правилам (ICAO, ECAC, национальные внутренние регуляции) необходимо проводить более эффективные работы с точки зрения обеспечения авиационной безопасности, чем это было в предыдущих годах", - сказала сотрудница пресс-службы "Объединения аэропортов Грузии".

Обеспечение авиационной безопасности связано с масштабными финансовыми затратами, а действующие на сегодня тарифы не отвечают новым требованиям, добавили в ведомстве.

По данным ведомства, с 1 февраля тариф по обеспечению безопасности на одного пассажира в Тбилисском международном аэропорту вырастет до €6,2 с €3,7. В Батумском международном аэропорту - с $4,5 до $5,5, а в Кутаисском - с $3 до $4. Впервые тарифы за безопасность были установлены в декабре 2007 года и с тех пор не пересматривались.

Теги
Грузия
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