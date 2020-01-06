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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла до $70,74, цена фьючерса на нефть марки WTI составила $63,97

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла в понедельник утром на 1,5% до $70,74, закрепив рост, начавшийся в пятницу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в понедельник портал Business Insider.

В свою очередь цена фьючерса на нефть марки WTI также выросла - на 1,2% - и составила, по данным на утро 6 января по времени Восточного побережья США, $63,97. Тенденция к росту наметилась в пятницу на фоне новостей об убийстве американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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