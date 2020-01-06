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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Канадская компания West jet возобновит полеты на Boeing 737 MAX не ранее апреля 2020 года

Ранее такое же решение сроком до 31 марта 2020 года приняла канадская авиакомпания Air Canada

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Канадская авиакомпания West jet продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 4 апреля 2020 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в компании.

В авиапарке этого перевозчика находится 13 самолетов такого типа. Ранее аналогичное решение сроком до 31 марта 2020 года приняла канадская авиакомпания Air Canada, которая эксплуатирует 24 лайнера Boeing 737 MAX. В начале марта прошлого года власти Канады приостановили полеты всех Boeing 737 MAX, а затем авиакомпании уже сами принимали решение о продлении действия этого запрета.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Boeing недавно приняла решение с января 2020 года на время прекратить выпуск 737 MAX и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В компании уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.

Теги
КанадаЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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