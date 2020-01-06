Канадская компания West jet возобновит полеты на Boeing 737 MAX не ранее апреля 2020 года

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Канадская авиакомпания West jet продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 4 апреля 2020 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в компании.

В авиапарке этого перевозчика находится 13 самолетов такого типа. Ранее аналогичное решение сроком до 31 марта 2020 года приняла канадская авиакомпания Air Canada, которая эксплуатирует 24 лайнера Boeing 737 MAX. В начале марта прошлого года власти Канады приостановили полеты всех Boeing 737 MAX, а затем авиакомпании уже сами принимали решение о продлении действия этого запрета.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Boeing недавно приняла решение с января 2020 года на время прекратить выпуск 737 MAX и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В компании уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.