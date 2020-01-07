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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

American Airlines достигла соглашения с Boeing по поводу компенсаций за самолеты 737 MAX

Детали соглашения не приводятся

ТАСС, 7 января. Американская авиакомпания American Airlines и авиастроительный концерн Boeing пришли к соглашению о возмещении убытков, которые повлекла за собой приостановка эксплуатации самолетов модели Boeing 737 MAX. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте авиакомпании в понедельник.

"Сегодня American Airlines поделилась со своими сотрудниками новостью о том, что компания заключила конфиденциальное соглашение с Boeing о компенсации финансовых убытков, которые компания понесла из-за приостановки полетов самолетов Boeing 737 MAX", - говорится в заявлении.

Компания также сообщила, что в программу распределения прибыли будет внесена дополнительная сумма в размере $30 млн, которая будет разделена между сотрудниками American Airlines в марте 2020 года. Детали соглашения не приводятся.

Ранее сообщалось, что расходы американского авиастроительного концерна Boeing из-за кризиса, связанного с самолетами модели 737 MAX, могут составить до $15 млрд в первой половине 2020 года.

Проблема Boeing 737 MAX

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Boeing недавно приняла решение с января 2020 года на время прекратить выпуск 737 MAX и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В компании уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением. 23 декабря было объявлено о немедленной отставке генерального директора Boeing Денниса Меленберга. Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.

Теги
ЭфиопияСШАИндонезияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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