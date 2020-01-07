Запуск "Турецкого потока". Старт в конкурентной среде, но на перспективу

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Запуск газопровода "Турецкий поток" нацелен на повышение надежности поставок российского газа на рынки Турции и Юго-Восточной Европы. Хотя момент для запуска - не самый благоприятный с учетом переизбытка "голубого топлива" на рынке, проект работает на перспективу и имеет долгосрочную ценность. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС аналитики.

Запуск газопровода, который проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции, планируется на 8 января. Мощность двух ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.

Изначально проект строительства трубы по дну Черного моря носил название "Южный поток". Его мощность предполагалась на уровне 63 млрд куб. м в год. С учетом реализации проектов по расширению инфраструктуры транспортировки газа по Балтике это позволило бы полностью заменить украинский маршрут. Однако из-за противодействия со стороны Еврокомиссии в декабре 2014 года Россия заявила, что отказывается от реализации "Южного потока". Спустя какое-то время проект обрел новую жизнь в виде "Турецкого потока", но с меньшей мощностью.

"Турецкий поток" повысит надежность российских поставок на рынки Турции и Юго-Восточной Европы, даст толчок развитию газовой инфраструктуры в регионе и повышению устойчивости развития стран, в том числе за счет укрепления роли газа в энергобалансах", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко, в свою очередь, подчеркивает выгоду Турции от повышения газовой конкуренции на рынке страны. "Турция является нетто-импортером газа. Ее энергетическая стратегия подразумевает снижение потребления газа, в том числе за счет "зеленой энергетики", диверсификацию поставщиков газа и превращение в газовый трейдинговый хаб, наподобие Германии на севере Европы. После запуска газопровода TANAP, который доставляет азербайджанский газ в Турцию, а также "Турецкого потока" Турция оказывается в выигрышном положении и может рассчитывать на конкурентоспособные цены. Ее портфель включает трубопроводный газ из России, Азербайджана и Ирана, а также СПГ", - сказал эксперт.

"Для "Газпрома" это означает, что для удержания доли рынка в Турции ему нужно будет предлагать конкурентоспособные цены, как это происходит во многих других европейских странах. Политика "высоких цен" для стран, не имеющих возможность закупать его у альтернативных поставщиков, уходит в прошлое", - добавил он.

Работает на перспективу

Что касается своевременности запуска "Турецкого потока", аналитики сходятся во мнении, что на фоне переизбытка газа на европейском рынке момент для начала поставок может быть не самый благоприятный. Но это ситуация временная, а проект рассчитан на многие годы вперед.

По словам консультанта VYGON Consulting Екатерины Колбиковой, по итогам 2019 года поставки российского газа в Турцию могут составить около 18-19 млрд куб. м по сравнению с 24 млрд куб. м в 2018 году. "Из-за снижения потребления в целом загрузка первой нитки "Турецкого потока" в 2020 году, вероятно, будет низкой - не более 60% (8-9 млрд куб. м) на фоне слабого спроса и высокой конкуренции с СПГ и азербайджанским газом. Эти объемы будут переброшены с Трансбалканского маршрута, т.е. с украинского направления", - сказала эксперт.

Наращивание поставок газа по газопроводу в европейские страны будут осуществляться поэтапно до конца 2020 года: в начале года ко второй нитке газопровода подключится болгарская сторона, которая, в свою очередь, сможет перекачивать газ до Греции и Македонии. Не ранее середины 2020 года будет запущена нитка на Сербию. Суммарно данный маршрут обеспечит до 6 млрд куб. м за 2020 год, то есть загрузка второй нитки "Турецкого потока" будет около 40%, отметила Колбикова. Дело в том, что крупнейшие по уровню импорта страны - Венгрия и Словакия, зарезервировали мощности газопровода только начиная с 2021 года и с середины 2022 года соответственно.

"В целом все страны, через которые будет прокачиваться газ второй нитки "Турецкого потока", сегодня более чем на 90% импортируют российский газ через Украину. Это позволит уже в 2020 году сократить транзитные объемы на 15 млрд куб. м или 18% от уровня прокачки 2019 года", - добавила консультант VYGON Consulting.

"Рынок газа в Европе сейчас, конечно, очень конкурентный. Особенно с учетом того, что растет доля СПГ, в том числе благодаря "Новатэку". Особенно ситуация на начало 2020 года осложняется тем, что с одной стороны опасаясь прекращения украинского транзита, заполнили все ПХГ более чем на 90%, а транзит [через Украину] продлили. В результате, избыток газа в начале года неизбежен. Конечно, это будет давить на цену, но эта конъюнктура временная, а инфраструктура имеет долгосрочную ценность", - отметил аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

"Тем более совокупный объем газа на европейском рынке - это одно, а доступность газа в отдельные регион - это другое. Поскольку "Турецкий поток" предназначен для южной части региона, который не очень насыщен углеводородами, то этот проект имеет перспективу", - добавил он.

С ним согласен и замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач: "Конъюнктура [для запуска] сейчас не самая благоприятная, хотя российский газ даже в этих условиях имеет преимущества перед конкурентами. Но главное - работа газопровода рассчитана минимум на 50 лет, поэтому временные колебания цен на рынке не оказывают серьезного негативного воздействия на стратегически значимый проект".

Американские санкции

В декабре 2019 года Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря прошлого года за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.

Аналитики при этом не видят большой опасности от введенных ограничений для "Турецкого потока". "Сам газопровод уже заполнен газом, строительство завершено, а на данный момент проводятся пуско-наладочные работы, поэтому санкции против оператора Турецкого потока не смогут привести к негативным последствиям для проекта", - сказала Колбикова из VYGON Consulting.

Такое же мнение разделяет и Маринченко из Fitch: "Санкции вряд ли окажут какое-то влияние на первую нитку газопровода, по которой поставки будут идти на турецкий рынок, но могут затормозить строительство принимающей инфраструктуры для второй ветки, газ по которой должен пойти в Европу через Болгарию".