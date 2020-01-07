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СМИ: китайская XCMG откроет банк в Бразилии для инвестиций в машиностроение

Через новое учреждение планируется осуществлять кредитование местных дистрибьюторов и предприятий отрасли

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Китае машиностроительная корпорация XCMG вложит до 300 млн бразильских реалов (около $74 млн) в развитие тяжелого машиностроения в Бразилии в ближайшие пять лет. Для этого компания в первом полугодии 2020 года откроет в южноамериканской республике свой первый банк, сообщила в понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на президента XCMG Ван Миня.

По его словам, через новое учреждение планируется осуществлять кредитование местных дистрибьюторов и предприятий отрасли. Кроме того, компания из КНР планирует расширить производство на своем заводе в Поузу-Алегри (штат Минас-Жерайс), открытом в 2014 году, а также привлечь в Бразилию китайских поставщиков для создания на базе своего предприятия индустриального парка площадью 140 тыс. кв. м.

По оценкам Роберту Понтиса, назначенного вице-президентом нового банка, объем кредитования в первый год должен составить порядка 400-500 млн реалов ($100-125 млн). Окупить вложения планируется за три года, сообщает газета. Головной офис банка расположится в Поузу-Алегри, в Сан-Паулу откроется представительство.

Ожидающееся открытие банка станет следствием реализации достигнутых в ходе китайско-бразильских контактов в ноябре прошлого года договоренностей о предоставлении КНР Бразилии $100 млрд из пяти государственных фондов в рамках инвестиционной программы, напоминает издание. XCMG является пятым по величине в мире и первым в КНР производителем машиностроительной техники с ежегодным оборотом в размере $30 млрд.

Теги
БразилияКитай
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