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В ВТБ заявили, что реструктуризация долга Мозамбика остается предпочтительным вариантом

В банке уточнили, что речь идет о реструктуризации кредита на $535 млн. Ранее агентство Reuters сообщило, что ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Согласованная реструктуризация кредита Мозамбика в размере $535 млн по-прежнему является предпочтительным вариантом для банка ВТБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации во вторник.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на документы суда сообщило, что ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с "общими коммерческими контрактами и договоренностями".

"Для ВТБ предпочтительным вариантом остается согласованная реструктуризация кредита. Но после трех лет переговоров, которые не привели к конкретным результатам, сегодня ВТБ должен рассматривать все возможные варианты для решения вопроса по непогашенной задолженности", - сказали в пресс-службе.

19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании MAM на строительство морских портов под гарантии правительства.

В конце октября Костин и президент Мозамбика Филипе Ньюси обсудили планы по реструктуризации долга южноафриканской страны. ВТБ рассчитывал урегулировать вопрос до конца 2019 года.

Теги
МозамбикРоссияНьюси, ФилипеКостин, Андрей Леонидович
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