Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска "Турецкого потока"

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Российский лидер прибыл в этот город накануне из Дамаска, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам сирийской столицы.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время визита в Стамбул запланированы переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии, добавили в пресс-службе российского лидера.

В Анкаре накануне информировали, что на церемонию в Стамбул также приедут лидеры Болгарии и Сербии. "В связи с запуском газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ будет поступать в Турцию и европейские страны, в Стамбуле 8 января пройдет церемония, в ней вместе с нашим президентом примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов", - отмечается в сообщении канцелярии турецкого президента.

Новый газопровод

Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии стали получать Республика Северная Македония и Греция.

Переговоры между "Булгартрансгазом" и российской компанией "Газпром экспорт" по транзиту газа через территорию Болгарии завершились в последние дни 2019 года. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа-2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Благодаря тому, что теперь газ будет поступать на территорию страны из Турции, София сможет сократить транзитные расходы примерно на 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

Ожидания от переговоров

Ранее турецкие эксперты также прогнозировали, что основными темами переговоров двух лидеров в Стамбуле могут стать Сирия и Ливия.

В последние дни президент Турции стал все чаще говорить о проблемах в сирийской зоне деэскалации в Идлибе. Он неоднократно выступал с утверждениями, что из этого региона в сторону границы Турции устремились новые волны беженцев. Однако теперь Эрдоган заявляет, что Анкара уже не сможет справиться с ними в одиночку. В интервью телеканалу CNN Turk 5 января он выразил надежду, что ему вместе с Путиным удастся "достичь режима прекращения огня в Идлибе в ходе встречи [8 января], чтобы бомбы больше не падали на дома мирных граждан".

Другой крайне важной темой диалога президентов РФ и Турции может стать Ливия, где, с учетом последних событий, обстановка продолжает накаляться. Ранее предполагалось, что Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) проголосует по законопроекту, предусматривающему отправку войск в эту африканскую страну, 7 или 8 января, после зимних каникул. Однако возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) внесла вышеупомянутый законопроект на рассмотрение в парламент 30 декабря, а голосование состоялось уже 2 января. На следующий же день турецкий лидер своим указом ратифицировал документ.

5 января Эрдоган объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства", добавил турецкий лидер. По словам пресс-секретаря ПСР Омера Челика, "вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами".

Однако, по мнению директора программы турецких исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонера Чагаптая, Турция не будет направлять в Ливию большой воинский контингент до переговоров Эрдогана с Путиным.