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Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть в 2019 году

По информации агентства, это обусловлено, в частности, кадровыми проблемами и дефицитом инвестиций

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 января. /ТАСС/. Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на отчетность государственной нефтегазовой компании страны PDVSA и данные биржевой аналитики.

По информации агентства, помимо санкционного давления Вашингтона, падение данного показателя до самого низкого уровня за почти 75 лет обусловлено также кадровыми проблемами и дефицитом инвестиций. Как утверждает Reuters, результаты экспорта продукции PDVSA были бы еще хуже, если бы основные покупатели венесуэльской нефти не приобретали ее у посредников и не использовали бы схемы ее доставки с задействованием транзитных портов, пытаясь таким образом скрыть происхождение груза.

В числе главных клиентов венесуэльской госкомпании называют российскую "Роснефть", на которую пришлось 33,5% всего экспорта, китайскую CNPC, которая приобрела 11% продукции PDVSA и кубинскую Cubametales (7%). Основным рынком сбыта венесуэльских углеводородов в прошлом году, по данным Reuters, оказался КНР, перерабатывавший ежедневно по 319,5 тыс. баррелей карибской нефти. В тройке импортеров оказались также Индия, куда отгружалось 217,7 тыс. баррелей в день, и страны ЕС, на предприятия которых поступало почти 119 тыс. баррелей в день, подсчитало агентство.

США ввели санкции против PDVSA 28 января. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. Позже в апреле власти США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна PDVSA.

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