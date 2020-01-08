Биржа Гонконга отреагировала падением акций на обострение ситуации на Ближнем Востоке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 января. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду начались с падения котировок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии сократился на 322 пункта (1,1%) и упал ниже психологически важной отметки 28 тыс. пунктов - до значения 27999, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательной динамикой охвачены все без исключения "голубые фишки" - пятьдесят ведущих банков и корпораций.

На 2,8% - до 62,5 гонконгских долларов ($8) за акцию подешевели ценные бумаги холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для Apple. На 3,27% ухудшились позиции крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology. Стоимость его акций опустилась до 131,5 гонконгских долларов за штуку ($16,9).

Пессимизм на рынке аналитики связывают с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке в связи с ракетным ударом Ирана по военным базам США в Ираке. Отрицательной динамикой также охвачены фондовые биржи материкового Китая.

В то же время рост демонстрируют акции производителей золота на фоне роста цен на драгметалл.