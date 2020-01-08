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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Air France приостанавливает все полеты через Иран и Ирак

В авиакомпании приняли меры предосторожности

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания Air France объявила о прекращении полетов своих бортов через воздушное пространство Ирана и Ирака в связи с недавними ракетными обстрелами. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит агентство France Presse.

"В качестве меры предосторожности и в связи с заявлениями о продолжении ракетных обстрелов в Air France приняли решение приостановить все полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до дальнейшего распоряжения", - заявил агентству представитель компании.

 

Теги
ИранИракФранцияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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