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Акции "Мечела" на Мосбирже подорожали на 21,3%

Их стоимость достигла 97 рублей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.

При этом в пике роста стоимость акции доходила до 104,00 руб., что выше уровня предыдущего закрытия на 26,63%. Рост происходит в отсутствие корпоративных новостей.

Привилегированные акции подорожали на 16,7% и достигли 116,7 руб. за бумагу, а пик роста привилегированных акции доходил до 123,65 руб., что на 21,4% выше уровня предыдущего закрытия.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.

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