После крушения украинского лайнера в Иране акции Boeing понизились на 1,42%

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Акции корпорации Boeing в среду на нью-йоркской бирже упали на 1,42% после катастрофы в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Согласно информации на сайте биржи, к 12:30 по времени восточного побережья США (20:30 мск) курс акций упал на 1,42%, или на $4,78 - до 332,60.

Самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", который в среду выполнял рейс из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.