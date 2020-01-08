Курс евро опустился ниже 68 рублей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 67,91 рубля, свидетельствуют данные торгов на 20:57 мск.

В последний раз курс евро находился ниже 68 рублей в январе 2018 года.

В свою очередь курс доллара в ходе торгов на Мосбирже снизился до 61,09 рубля, что на 1,18% ниже закрытия предыдущей сессии.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,9% и составила $65,61 за баррель.