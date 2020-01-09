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CNN: совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox

В HP отметили, что предложение Xerox значительно ослабит позиции компании и потому не подлежит обсуждению

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Совет директоров американской компании HP вновь отказал в слиянии корпорации Xerox. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на письмо за авторством генерального директора HP Энрике Лореса и председателя совета директоров компании Чипа Берга.

"Мы повторяем, что основное внимание совет директоров HP уделяет обеспечению устойчивой выгоды для акционеров компании в долгосрочной перспективе, - указывается в письме. - В вашем письме, датированном 6 января и посвященном финансированию, не затронут главный момент, который заключается в том, что предложение Xerox значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению". По информации CNN, 6 января руководство Xerox уведомило HP о том, что компания подтверждает наличие у нее $33 млрд, которые она готова выплатить в рамках слияния с HP. В этом письме содержалось повторное предложение о слиянии.

В ноябре 2019 года стало известно о том, что Xerox, производящая копировальные аппараты, выступила с предложением о приобретении корпорации HP, которая выпускает компьютеры и другую технику. Агентство Reuters отмечало, что Xerox готова выплатить HP около $33 млрд. Совет директоров HP в свою очередь отверг первоначальное предложение, объяснив это тем, что у руководства компании вызвал обеспокоенность высокий уровень задолженности Xerox, который не лучшим образом сказался бы на стоимости акций объединенной компании. Помимо этого, в письме члены совета директоров HP высказали настороженность по поводу снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении.

Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляет более $30 млрд, а Xerox - примерно $7,7 млрд.

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