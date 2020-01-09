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Эксперты рассказали о главных IT-трендах 2020 года в России

Игроки рынка видят перспективы в развитии супераппов и искусственного интеллекта
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© Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Супераппы, облачный гейминг, искусственный интеллект и растущее потребление платного видеоконтента будут определять тренды в IT-сфере в России в 2020 году. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

Одним из главных трендов 2020 года эксперты называют появление супераппов, или приложений, которые объединяет такие сервисы, как мессенджер, заказ еды и транспорта, платежные инструменты, e-commerce. В России разработкой подобной экосистемы занимается, в первую очередь, Mail.Ru Group на базе приложения "Вконтакте", а также банки "Тинькофф" и Сбербанк. "Сейчас подтягиваются "Тинькофф" и другие компании, в 2019 году суперприложения стали полноценным трендом и будут развиваться дальше. В первую очередь такие продукты появятся у компаний с развитыми экосистемами собственных сервисов: банки, операторы и т. д.", - считает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

С тем, что пробовать запускать собственные супераппы будут и другие игроки рынка IT в России, включая Сбербанк и "Яндекс", согласен ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, однако пока в России популярность таких приложений сомнительна, полагает он. "Боюсь, что компании будут [пытаться запускать супераппы] во многом от непонимания, в чем именно успешны азиатские супераппы, и как они выстроили экосистемы вокруг себя, заменив все части обычной мобильной экосистемы. Я не верю в их популярность в России", - пояснил он.

Другим трендом развития IT в России станет искусственный интеллект, полагают эксперты. Так, сейчас в правительстве обсуждается вопрос создания федерального проекта, разрабатываемого в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и посвященного развитию ИИ. Кроме того, ранее президентом РФ была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

"В 2020 году сохранится и укрепится тенденция автоматизации рутинных процессов с помощью ИИ. Отдельный очень актуальный для России тренд - влияние ИИ на рынок труда. Компании хотят быть цифровыми, для этого нужны люди, которые умеют работать в цифровой среде с цифровыми инструментами, поэтому важно уметь оценивать владение цифровыми навыками и прицельно, фокусно их апгрейдить", - рассказал Рябинин из Mail.Ru Group.

Облачный гейминг и потребление видеоконтента

В России, как и во всем мире в целом, технология облачного гейминга, позволяющая играть в игры на слабых компьютерах или с помощью сравнительно недорогих приставок, подсоединенных к телевизору, начал активно развиваться в 2019 году. Сейчас развитием технологии в мире занимаются Google, Sony и Nvidia, в России ее примеряют лишь операторы связи: МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Ростелеком",

По словам директора по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforce Ярослава Мешалкина, облачный гейминг в России будет являться безусловным трендом в индустрии, однако это является частью более глобального тренда, когда сложные технические операции возлагаются на "облака", а не на "железо" гаджетов. Стремление операторов связи развиваться в этой сфере - разумное желание следовать в авангарде мирового развития, полагает он. "5G, "облака" - это то, на что делают ставку телеком-операторы во всем мире, и усилия в этих областях должно оправдаться. По данным SuperData, мировые доходы от гейминга составили $109,4 млрд по итогам 2019 года, демонстрируя неизменный рост на протяжении всех последних лет. Так что желание зайти в эту индустрию через "облака" вполне понятно", - уверен Мешалкин.

Другим важным потребительским трендом в IT в России в этом году, по мнению экспертов, может стать растущий интерес пользователей платить за видеоконтент по подписке. В 2019 году онлайн-кинотеатр Okko (принадлежит Rambler Group) и "Яндекс" купили права на трансляции популярных спортивных соревнований - футбольной Английской премьер-лиги и НХЛ. Это положило начало тенденции, которую можно будет наблюдать в дальнейшем, полагают эксперты. "Тренд на покупку контента, который ранее был эксклюзивен для ТВ, безусловно продолжится. "Яндекс" и другие компании делают ставку на то, чтобы занять место Live TV. Текущие темпы сохранятся, если только не изменится что-то в регулировании. Например, будут ограничены западные сервисы или, наоборот, российские телеканалы решат поиграть в монополию на контент в интернете", - отметил Казарян из РАЭК.

Кроме того, добавил со своей стороны руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников, возможно, в 2020 году российские компании - Rambler Group, "Кинопоиск", Amediateka и другие - будут производить собственный контент, чтобы попытаться "перетянуть" аудиторию из сервисов наподобие Netflix и продолжить отучать россиян потреблять пиратский контент. "Не исключены и прямые контракты российских компаний с такими мэйджорами, как Universal Pictures, Fox и Disney, чтобы сократить окно между прокатом и появлением фильмов в цифре", - добавил Половников, объяснив это в том числе уходом подростков из кинотеатров в сервисы по подписке.

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