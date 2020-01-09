Доля государства в "Совкомфлоте" снизится до 75% плюс одна акция

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Доля государственного участия в "Совкомфлоте" сократится в период до 2022 года до 75% плюс одна акция, следует из распоряжения правительства РФ.

"До 2022 года планируется также сокращение доли участия Российской Федерации в уставных капиталах акционерных обществ "Современный коммерческий флот" (до 75% плюс одна акция)", - говорится в документе. Крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству.

Кроме того, в 2020-2022 годах планируется прекращение участия государства в уставных капиталах Махачкалинского морского торгового порта и Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Государство напрямую владеет 20% НМТП (еще 62% принадлежат подконтрольной государству "Транснефти") и 100% Махачкалинского морского торгового порта.

Как отмечается в документе, конкретные сроки и способы приватизации этих акционерных обществ будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями кабмина.