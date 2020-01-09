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Медведев: от начала изучения месторождений до производства должен проходить разумный срок

В "Росгеологии" подготовили стратегию, "которая предполагает ускоренный переход от запасов к производству"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор, председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор, председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 9 января. /ТАСС/. Срок между началом изучения месторождений и стартом производства на них должен быть разумным. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором - председателем правления акционерного общества "Росгеология" Сергеем Горьковым.

"Важно, чтобы между самими изысканиями, обеспечением будущих работ по добыче, извлечению полезных ископаемых и переходом в производственную фазу проходил разумный период", - сказал глава кабмина.

Горьков ответил, что в "Росгеологии" подготовили новую стратегию, "которая предполагает ускоренный переход от запасов к производству". "Понятно, что требуются вложения с точки зрения инфраструктуры, потому что строить рудники - это и дорого, и разные места. Так, Сибирь требует других вложений", - добавил он.

По словам главы компании, в названной стратегии описан новый подход, каким образом можно ускорить переход от изучения запасов к производству, что поможет "в полтора - два раза ускорить вход месторождений в производственную часть".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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