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Медведев заявил о необходимости оценить все за и против при введении регулирования токенов

Как отметил глава правительства, по этому пути идут многие страны

ГОРКИ, 9 января. /ТАСС/. Использование токенов в качестве цифровых финансовых активов в России нужно отрегулировать, по этому пути идут многие страны. На это обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг на встрече с гендиректором - председателем правления акционерного общества "Росгеология" Сергеем Горьковым.

Говоря в ходе встречи о цифровизации в сфере деятельности компании, Горьков упомянул, в частности, "токенизацию активов", которая, по его словам, позволит дополнительно увеличивать инвестиции в геологоразведку.

"Неплохо бы еще использование этих так называемых токенов отрегулировать в масштабах страны", - заметил Медведев. "Ждем закон", - подтвердил глава "Росгеологии".

"То-то и оно, - продолжил премьер-министр. - Тем не менее готовиться надо. Многие страны идут по этому пути. Просто нужно взвесить все за и против".

Законопроект о цифровых финансовых активах был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. В первоначальной редакции он вводил определение этих активов (к ним относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракта, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий. В марте 2019 года комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять во втором чтении измененную редакцию законопроекта, из которого были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов: таковыми признаются цифровые права, включающие, в частности, обязательственные и иные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам. На сегодняшний день законопроект во втором чтении не рассмотрен.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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