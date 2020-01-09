{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор предлагает регламентировать использование антибиотиков в животноводстве

Содержание большого количества животных в одном месте сопряжено с высоким риском распространения болезней, считают в ведомстве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россельхознадзор разработал и направил в Минсельхоз пакет поправок в закон "О ветеринарии", которые регламентируют использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

"В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается к введению также целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора, внесение данных предложений связано с тем, что в последние годы в России очень активно и быстро развивается промышленное животноводство. При этом содержание большого количества животных в одном месте сопряжено с высоким риском распространения болезней, поэтому антибактериальные препараты нередко применяются в хозяйствах в профилактических целях, добавили в ведомстве.

В интервью "Российской газете" Данкверт также сказал, что, по его мнению, России необходимо решать вопрос об ужесточении контроля над использованием антибиотиков в сельском хозяйстве на уровне Евразийского экономического союза. "Сегодня в странах ЕАЭС действует норма взаимного признания результатов регистрации лекарственных средств. А это значит, что, несмотря на все наши усилия, любой антибиотик, сделанный в Китае или, например, в Африке и зарегистрированный, скажем, в Казахстане, может свободно обращаться в России", - отметил он.

При этом требования и подходы к экспертизе у государств - членов ЕАЭС разные, продолжил Данкверт. По его словам, единые правила обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, которые разрабатывались предыдущим составом Евразийской экономической комиссии, так и не приняты, и это позволяет обходить российское законодательство.

"Поэтому новому составу Евразийской комиссии хочется пожелать, во-первых, поскорее увеличить список антибиотиков, остаточное количество которых в животноводческой продукции, попадающей в пищу людям, необходимо контролировать. Во-вторых, создать единую электронную систему прослеживаемости в рамках Евразийского сообщества: на вооружение можно взять нашу информационную систему "Веста", - заключил он.

Теги
Данкверт, Сергей АлексеевичРоссия
Реклама на ТАСС
Льготная ипотека для ДФО будет доступна во всех банках-участниках программы с февраля
За счет программы предполагается выдать порядка 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС