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Темами "Русского дома" в Давосе станут кибербезопасность, экология и соцсфера

Также запланирована встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, экологии, социальной сфере и корпоративному управлению пройдут на площадке "Русского дома" в Давосе в текущем году. Об этом говорится в сообщении фонда Росконгресс, который является организатором проекта "Русский дом".

Всемирный экономический форум в Давосе состоится 21-24 января. Площадка с 1971 года собирает бизнесменов, политиков и лидеров государств со всего мира.

"В рамках деловой программы "Русского дома" в 2020 году пройдут сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, а также актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G). Традиционно на площадке "Русского дома" запланирована встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России", - говорится в сообщении.

Также, как сообщает российский фонд, 2020 году в "Русском доме" впервые пройдут совместные мероприятия Росконгресса и Всемирного экономического форума.

"Сессии будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы и развитию искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

"Каждый год деловая программа "Русского дома" формируется в соответствии с международной экономической повесткой. В этом году особый акцент направлен на современные цифровые технологии, вопросы развития банковского сектора и социальной сферы. "Русский дом" продолжит свою работу как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России к сотрудничеству, а также для продвижения русской культуры на международной арене", - сказал советник президента РФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

Проект "Русский дом" является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. В 2019 году "Русский дом" за пять дней работы принял свыше 1,5 тыс. гостей из 70 зарубежных стран. На площадке присутствовало 150 представителей средств массовой информации.

Теги
РоссияШвейцария
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