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Минпромторг может начать мониторить происхождение радиоэлектроники при госзакупках

По итогам мониторинга ведомство планирует готовить и представлять в правительство аналитические отчеты

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минпромторг предлагает закрепить за собой право проведения мониторинга страны происхождения радиоэлектронной продукции при осуществлении госзакупок. Соответствующие поправки в федеральный закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц №223 размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Мониторинг страны происхождения закупленной заказчиками радиоэлектронной продукции, в том числе включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции... представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации с использованием единого реестра российской радиоэлектронной продукции и единой информационной системы", - говорится в проекте поправок.

По итогам мониторинга ведомство планирует готовить и представлять в правительство РФ ежеквартальные и годовые аналитические отчеты, результаты планируется рассматривать на заседании кабмина раз в квартал.

В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает запрет на покупку иностранных систем хранения данных для государственных и муниципальных нужд с 2020 года. Согласно документу, разработанному Минпромторгом, запрет коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства. Эта мера должна помочь развитию российских производителей электроники на государственном уровне, а также стимулировать спрос на микроэлектронику.

По данным из реестра контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, в 2017-2019 годах государственные и муниципальные заказчики закупили более 3,6 млн запоминающих устройств и устройств хранения данных, при этом доля продукции российского производства составляла 32%.

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