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Доля дорог Оренбургской области в нормативном состоянии возросла до 26,9%

По словам зампредседателя правительства области Александра Полухина, это существенный показатель

ОРЕНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Протяженность автодорог Оренбургской области, соответствующих нормативным требованиям, по итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году достигла 26,9%. Об этом сообщил в четверг ТАСС зампредседателя правительства Оренбургской области - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.

"Всех показателей 2019 года мы достигли. Что касается региональной сети автомобильных дорог общего пользования, то мы вошли в национальный проект с показателем 24,5% соответствия и к 2024 году должны достигнуть 34,1%. Наш показатель на 2019 год, утвержденный Федеральным дорожным агентством, был 26,7%, мы завершили год на уровне 26,9%", - сказал Полухин.

В профильном министерстве уточнили, что к концу 2019 года протяженность автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в границах агломерации Оренбурга увеличилась с 64% до 68,2%, агломерации Орска - с 35,3% до 42%. По словам Полухина, в Оренбургской области протяженность сети региональных дорог, по данным на конец 2019 года, составляет 12 тыс. 201 км, поэтому 26,9% - это существенный показатель.

"За счет всех источников финансирования в дорожную отрасль Оренбургской области в 2019 году были намерены вложить 14,5 млрд рублей, но по итогам года сумма возросла до 19,1 млрд рублей. На 2020 год, как минимум, ставим такую же цель и задачу", - уточнил Полухин.

По данным Минстроя региона, в рамках нацпроекта отремонтировано и реконструировано свыше 202 км дорог регионального значения и 47 км дорог (ремонт и строительство) местного значения в Оренбурге, Орске, Новотроицке и Гайском городском округе. В 2019 году нацпроект позволил отремонтировать в Оренбурге 57 улиц общей протяженностью свыше 33 км и построить новую дорогу длиной в 4,7 км. На дорогах установлено 14 комплексов фотовидеофиксации. В 2020 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать более 126 км дорог.

Теги
РоссияОренбургская область
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