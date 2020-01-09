NV Energy построит солнечную электростанцию для дата-центра Google в Лас-Вегасе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Американская энергетическая компания NV Energy планирует строительство крупного блока солнечных электростанций недалеко от Лас-Вегаса. Проект будет реализован совместно с Google, а вырабатываемая энергия - направлена в центры обработки данных технологической компании, сообщило издание PV Tech.

Совокупная мощность электростанции составит 350 МВт и будет поддерживаться системой аккумуляторов средней мощностью 250-280 МВт. Вырабатываемая энергия будет использоваться главным образом для питания дата-центра Google Henderson стоимостью $600 млн в Лас-Вегасе, однако NV Energy также получит возможность выкупать излишки в случае избыточного генерирования электроэнергии.

Данная инициатива закреплена сделкой, которая станет крупнейшим в корпоративном мире соглашением в области солнечной энергетики с использованием аккумуляторных батарей. Пока идет строительство электростанции NV Energy будет поставлять Google энергию по индексным ценам из альтернативных источников.

Согласно плану проекта, запуск центра обработки данных Google запланирован на середину 2020 года, а введение в эксплуатацию солнечной электростанции - на 2023 год.