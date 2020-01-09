Ставрополье на 50% увеличит площадь тепличных комплексов к 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Новые инвестпроекты по строительству тепличных комплексов позволят увеличить их общую площадь на Ставрополье на 50% к 2021 году. Планируется, что площадь теплиц в регионе увеличится с 198 до 294 га, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"К 2021 году при реализации запланированных проектов объем производства тепличных овощей составит порядка 120 тыс. т, а общая площадь тепличных комплексов Ставропольского края будет составлять 294 га", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2020 году в крае планируется строительство четырех инвестиционных проектов - в Предгорном и Левокумском районах, а также в Изобильненском городском округе.

"В 2019-м мы приросли по площади защищенного грунта на 32 га, плюс - 20 тыс. т к производству тепличных овощей. <…> И продолжаем двигаться к нашей стратегической цели - занять первое место в стране по производству тепличных овощей", - прокомментировал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.