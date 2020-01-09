Польша выбрала поставщика труб для газопровода Baltic Pipe

ВАРШАВА, 9 января. /ТАСС/. Компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписала контракт с компанией EUROPIPE на поставки труб для морской части газопровода Baltic Pipe. Соответствующую информацию польская компания разместила в четверг на своем официальном сайте.

Сообщается также, что компания приняла проектную документацию для этого газопровода. "Это очередные важные вехи для своевременного завершения инвестиции", - указано в заявлении.

"Реализация проекта Baltic Pipe позволит импортировать до 10 млрд куб. м газа из месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу с октября 2022 года. Это важно не только для Польши, но и для всего Европейского союза, так как это создает возможности для конкурентного рынка газа в этой части Европы", - сказал представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Глава Gaz-System Томаш Стемпень в свою очередь указал, что для начала монтажа морского участка трубы почти все готово. "Мы заключили контракт на поставку наиболее важных материалов и подбираем подрядчиков для строительства и монтажа", - сказал он, заверив, что "получение решения о строительстве газопровода также находится на продвинутой стадии".

По словам Стемпеня, Gaz-System уже получил набор разрешений в Дании, а в Швеции и Польше этот этап практически завершен. "Как было объявлено, в этом году мы начнем строительство участка, соединяющего Польшу и Данию", - заключил он.

В рамках подписанного контракта EUROPIPE будет поставлять трубы диаметром 900 мм и длиной 12,2 м. Контракт также распространяется на трубы того же диаметра для короткого сухопутного участка газопровода до приемного терминала. Толщина стенки газопровода будет варьироваться от 20,6 до 23,8 мм. Трубопровод также будет покрыт специальным антикоррозийным покрытием толщиной 4,2 мм, которое защитит его во время эксплуатации на морском дне, и защищен слоем бетона толщиной 60-110 мм.