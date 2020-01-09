Систему безбарьерной оплаты проезда могут распространить на другие платные трассы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Система безбарьерной оплаты проезда по платным автомобильным трассам в будущем может быть распространена не только на ЦКАД, но и на других платных трассах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе. Free flow на ЦКАД - это пилотный проект. В перспективе возможно его внедрение и на других платных автомобильных трассах", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

Первую систему оплаты free-flow ("свободный поток") планируется запустить на третьем участке ЦКАД (он должен быть сдан в эксплуатацию в октябре 2020 года). Система подразумевается, что водители смогут оплачивать проезд по платной дороге, не теряя время на пунктах оплаты проезда. Автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата будет производиться с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Более того, как отмечали в "Автодоре" ранее, водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора (пока не выбран) в личном кабинете. Сайт будет создан ближе к запуску движения по ЦКАД, на оплату дается пять дней после совершения поездки.

Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы.

В конце 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов от 2,5 тыс. рублей (для легковых авто) до 5,5 тыс. рублей (для грузовых) за неоплаченный проезд по платным дорогам. Фиксировать нарушения будут "работающие в автоматическом режиме специальные технические средства", уточняется в законопроекте.