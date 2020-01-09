Глава Удмуртии объявил в регионе Год предпринимательства

ИЖЕВСК, 9 января. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2020 год Годом предпринимательства в регионе. Об этом руководитель республики сообщил журналистам в четверг в ходе рабочей поездки в северные районы.

"Мы изначально говорили, что из всех федеральных национальных проектов для нас самые значимые - это проекты, связанные с развитием экономики. Все те объекты социальной инфраструктуры, которые мы построили, все те обязательства, которые мы на себя берем, требуют поступлений в бюджет, поэтому это для нас приоритет. Мы хотим в ближайшие два-три года сделать очень серьезный рывок по развитию и поддержке предпринимательства, предпринимательской инициативы, поэтому 2020 год будет Годом предпринимательства", - сказал Бречалов.

По его словам, подробнее о мерах поддержки, которые планируется оказывать в том числе малому и среднему бизнесу, расскажут 20 января на аппаратном совещании органов госвласти.

"С идеологической точки зрения нам хочется, чтобы люди поменяли отношение к предпринимателям, что это рабочие места, это те деньги, за которые мы отремонтировали школу, это очень важно. У нас рождается слоган: "Предпринимательство - это патриотично". Нужно понимать, что это действительно настоящая элита общества - там, где есть бизнес, там есть жизнь. Это прямая связка, прямая формула", - добавил глава республики.

Он также напомнил, что в планах у властей региона к 2022 году добиться консолидированного бюджета региона на уровне 100 млрд рублей. Сейчас этот показатель, по словам Бречалова, находится на отметке около 72 млрд рублей. "Это сверхзадача, и без специальных усилий, программ и форм поддержки нам будет очень сложно этого добиться", - отметил Бречалов.

2018 год в Удмуртии был объявлен Годом дорог, 2019-й - Годом здоровья.