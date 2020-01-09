ЦБ признал допэмиссию банка "Восточный" на 5 млрд рублей несостоявшейся

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Центральный банк России признал дополнительный выпуск акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей несостоявшимся. Об этом сообщается в материалах банка, опубликованных на официальном сайте раскрытия информации.

"Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость <...> каждой ценной бумаги: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая", - говорится в сообщении.

Департамент корпоративных отношений Банка России принял решение о признании выпуска ценных бумаг банка несостоявшимся в связи с "неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска". Выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся 27 декабря 2019 года.

Ранее компания "Финвижн холдингс" подала иск к "Восточному" с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью 1 копейка за бумагу. 5 июня 2019 года Арбитражный суд Амурской области по иску компании "Финвижн холдингс" наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

Спор вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.