{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ признал допэмиссию банка "Восточный" на 5 млрд рублей несостоявшейся

Выпуск ценных бумаг банка признали несостоявшимся в связи с "неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Центральный банк России признал дополнительный выпуск акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей несостоявшимся. Об этом сообщается в материалах банка, опубликованных на официальном сайте раскрытия информации.

"Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость <...> каждой ценной бумаги: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая", - говорится в сообщении.

Департамент корпоративных отношений Банка России принял решение о признании выпуска ценных бумаг банка несостоявшимся в связи с "неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска". Выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся 27 декабря 2019 года.

Ранее компания "Финвижн холдингс" подала иск к "Восточному" с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью 1 копейка за бумагу. 5 июня 2019 года Арбитражный суд Амурской области по иску компании "Финвижн холдингс" наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

Спор вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Севастопольский морской завод сможет выполнять заказы Минобороны в структуре ОСК
После завершения акционирования "Севморзавод" получит около 5 млрд рублей на обновление производственной базы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС