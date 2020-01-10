Аэропорт Благовещенска увеличил пассажиропоток на 33,5% по итогам 2019 года

ТАСС, 10 января. Международный аэропорт в Благовещенске перевез около 560 тыс. пассажиров по итогам 2019 года, что на 33,5% больше показателя прошлого года. Об этом в пятницу сообщается на сайте воздушной гавани.

"Годовой итог пассажиропотока аэропорта Благовещенска зафиксирован рекордным показателем и превысил показатели 2018 года на 33,5%: воздушная гавань приняла более 559,6 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Рост объема перевозок связывают с расширением маршрутной сети и увеличением количества рейсов, так как в регионе реализуют крупные проекты: космодром "Восточный", газопровод "Сила Сибири", Амурский газоперерабатывающий завод.

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на внутренних рейсах: перевезено 484,4 тыс. пассажиров, это на 40% выше показателей 2018 года. Международными авиарейсами из Благовещенска воспользовались 75,1 тыс. пассажиров. Самое популярное направление - Таиланд и Вьетнам. Всего за год выполнено 3,1 тыс. рейсов, что на 15,7% больше прошлого года.

Международный аэропорт Благовещенска расположен в 15 км от административного центра Амурской области, рядом с селом Игнатьево. Обеспечивает регулярное авиасообщение с городами Сибири и Дальнего Востока, Москвой и некоторыми городами стран Азии. В сентябре прошлого года в аэропорту началось строительство новой взлетно-посадочной полосы. Всего на реконструкцию аэропорта в Благовещенске из федерального бюджета планируется направить более 4,6 млрд рублей, реализация проекта рассчитана на 2019-2021 годы.