Россия вложит в поддержку нефтегазового машиностроения 30 млрд рублей до 2024 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. РФ вложит в поддержку отечественного нефтегазового машиностроения более 30 млрд рублей до 2024 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналу "Энергетическая политика". По его словам, к концу 2020 года доля импортного оборудования в нефтегазовой отрасли снизится до 43%.

"По предварительной оценке, объем государственной поддержки развития нефтегазового машиностроения до 2024 года составит более 30 млрд рублей. Это в общем, в рамках реализации корпоративных программ конкурентоспособности, займов Фонда развития промышленности, поддержки проектов через единую субсидию на НИОКР, финансирования работ по созданию оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ, а также по созданию оборудования для гидравлического разрыва пласта", - сказал министр.

Он отметил, что еще в 2014 году уровень импортозависимости нефтегазового оборудования в целом по отрасли составлял 60%. Сейчас доля импортного оборудования для увеличения нефтеотдачи снизилась до 45%, оборудования для нефтепереработки - до 43%, для производства МСПГ и шельфовых проектов - до 50%, геологоразведочного оборудования - до 30%, добавил Мантуров.

Министр также сообщил, что правительство РФ планирует в начале 2020 года утвердить правила предоставления универсальной субсидии на НИОКР по современным технологиям, в рамках которой будут финансироваться разработки отечественного СПГ-оборудования.

По его словам, одним из сложных направления для импортозамещения являются технологии для проведения морской геологоразведки и систем подводной добычи. К 2021 году РФ должна получить отечественные конкурентоспособные комплексы оборудования для сейсморазведки на арктическом шельфе. "Это комплекс с буксируемой геленаполненной косой длиной 12 км и пневмоисточниками, системы акустического и механического позиционирования, мобильный аппаратно-программный комплекс морской сейсморазведки в транзитных зонах и на шельфе", - пояснил министр.

Мантуров добавил также, что консолидированная потребность "Лукойла","Газпрома", "Роснефти" в оборудовании, разрабатываемом в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфа, составляет около 300 элементов подводных комплексов до 2035 года. На 12 разработок опытных образцов оборудования подводного добычного комплекса выделено 3,5 млрд рублей, министерство до конца года должно получить отчеты разработчиков.