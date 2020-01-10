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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Согласно исследованию Fashion Consulting Group, этот показатель снизился на 3-4%, до 2,26 - 2,29 трлн рублей
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© Александра Краснова/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Падение доходов населения, рост НДС, инфляция и необычайно теплые осень и зима 2019 года привели к падению продаж одежды, обуви и аксессуаров в России в 2019 году на 3-4%, до 2,26 - 2,29 трлн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

По данным издания, продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн рублей. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн рублей, а спустя еще один год - на 3%, до 2,36 трлн рублей. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне. По оценкам FCG, в 2019 году оборот российского fashion-рынка сократился на 3-4%, до 2,26 - 2,29 трлн рублей.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс, слова которой приводит издание, связывает отрицательную динамику с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения. Она также отмечает, что в 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению и к длительному использованию товаров. Партнер Deloitte Егор Метелкин в свою очередь отметил в беседе с изданием, что сокращение продаж на fashion-рынке в деньгах связано с падением реальных доходов населения.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров также подтвердил изданию, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ в 2019 году с учетом трансграничной онлайн-торговли упали на 4%, до 2,5 трлн рублей. По его словам, влияние на падение рынка оказывает сокращение продаж сезонной одежды на фоне теплых осени и начала зимы. Президент одежной сети Baon Илья Ярошенко связал падение спроса на сезонные вещи с падением трафика в магазинах примерно на 10%.

Глава сети Baon не исключил в беседе с изданием, что в 2020 году рынок одежды и обуви ждет стагнация и дальнейшее перераспределение каналов продаж, что приведет к росту онлайн-сегмента.

По данным исследования Nielsen и Conference Board, на которые ссылается газета, в III квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях - 52%, на отпуске - 34%.

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