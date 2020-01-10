Правительство продлило эксперимент по введению системы прослеживаемости товаров в России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство продлило эксперимент по введению системы прослеживаемости товаров внутри России до 30 июня 2020 года. Об этом говорится в постановлении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что правительство установило сроки проведения эксперимента по прослеживаемости импортируемых товаров с 1 июля по 31 декабря 2019 года. Эксперимент касается 10 товарных групп - это, в частности, холодильники, транспортные средства промышленного назначения, стиральные машины, мониторы, проекторы и другие.

Система предусматривает документальную прослеживаемость товара с момента прохождения таможни в РФ, а также использование специальных электронных устройств на упаковке, которые будут хранить информацию о действиях, совершаемых с продукцией.