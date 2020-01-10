РЖД продали пакеты в 25% плюс 1 акция "Вагонреммаша" и "Новосибирского стрелочного завода"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" реализовали пакеты в 25% плюс одна акция "Новосибирского стрелочного завода" и 25% плюс одна акция "Вагонреммаша", другие акционеры этих компаний приняли решение воспользоваться преимущественным правом выкупа долей, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"[Торги по продаже предприятий отменили] в связи с реализацией преимущественного права выкупа акций другими акционерами этих компаний", - сообщили в холдинге.

Основной вид деятельности "Вагонреммаша" - ремонт пассажирских вагонов. Ранее РЖД уже продали одну из своих вагоноремонтных "дочек", реализовав 100% минус одна акция "Вагонной ремонтной компании - 3" за 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7,016 млрд рублей. Покупателем стала компания "Бизнес оптима", которая входит в "Объединенную металлургическую компанию". "Вагонреммаш" создан в 2008 году на базе трех вагоноремонтных заводов - Воронежского, Тамбовского и Новороссийского. Вторым акционером предприятия является "Железнодорожный сервисный альянс", компания владеет 75% минус одна акция завода.

"Новосибирский стрелочный завод" специализируется на выпуске стрелочной продукции для магистральных железнодорожных путей РЖД, подъездных путей предприятий, металлургических и горно-обогатительных комбинатов, угольных разрезов, шахт, а также трамвайных путей и метрополитенов. Оставшийся пакет в 75% минус одна акция завода принадлежит компании "Новые стрелочные технологии", 95% акций которой, в свою очередь, находятся в собственности Railway switch systems, зарегистрированной в Нидерландах.

Оба аукциона должны были пройти 6 февраля 2020 года. Стартовую и минимальную цену продажи "Вагонреммаша" установили на уровне 1,14 млрд рублей, "Новосибирского стрелочного завода" - 700,5 млн рублей.