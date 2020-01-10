ВТБ одобрил более 500 заявок по дальневосточной ипотеке на 2 млрд рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк ВТБ одобрил более 500 заявок по дальневосточной ипотеке с льготной ставкой 2% на сумму 2 млрд рублей. Всего ВТБ получил 850 заявок на 3,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ одобрил более 500 заявок на 2 млрд рублей в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке. Всего по новой программе банк провел уже порядка 100 сделок более чем на 300 млн рублей и принял на рассмотрение около 850 заявок на 3,3 млрд рублей", - указано в сообщении.

В тройку регионов-лидеров по объему одобренных заявок вошли Приморский край (563 млн рублей), Республика Саха (Якутия) (480 млн рублей) и Хабаровский край (392 млн рублей), отмечается в пресс-релизе.

По словам руководителя департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгения Дячкина, высокая востребованность на дальневосточную ипотеку объясняется выгодными условиями. Так, в период новогодних праздников спрос на программу со стороны клиентов банка только укрепился, отметил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 9 декабря сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно. Как сообщало Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, за две недели банки получили около 1,8 тыс. заявок на выдачу льготной ипотеки.