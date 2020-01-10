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Следующее министерская встреча ОПЕК+ пройдет 6 марта в Вене

При этом 5 марта пройдет внеочередное заседание стран ОПЕК

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Проведение очередного - восьмого заседания министерского комитета стран ОПЕК и "не ОПЕК" намечено на 6 марта в Вене, сообщила организация.

До встречи ОПЕК+ 5 марта пройдет внеочередное заседание стран ОПЕК.

Кроме того, определено расписание июньских встреч. Так, следующее - 179-ое заседание стран-членов ОПЕК намечено на 9 июня в Вене. Затем 10 июня в Вене состоится девятое заседание министерского комитета ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. В июле 2019 года они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

При этом на встрече в начале декабря 2019 года было решено усилить сокращение добычи до марта до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

В конце декабря 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак допустил, что в 2020 году ОПЕК+ нужно будет принять решение об увеличении добычи нефти из-за роста спроса летом. В дальнейшем России нужно будет постепенно отказываться от сокращения добычи нефти для сохранения доли на рынке и для реализации новых перспективных нефтяных проектов, сказал министр в интервью "России - 24".

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