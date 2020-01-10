Касперская намерена покинуть набсовет банка "Открытие"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская планирует покинуть наблюдательный совет банка "Открытие", соответствующее заявление она направила в кредитное учреждение в конце прошлого года. Об этом Касперская сообщила ТАСС в пятницу.

Ранее Банк России отозвал лицензию у Нэклис-банка, 64% акций которого принадлежат Касперской, объясняя это тем, что кредитная организация полностью утратила собственные средства и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. В сообщении ЦБ отмечалось, что данные о подозрительных операциях направлены в правоохранительные органы. Сама Касперская позднее пояснила ТАСС, что сама попросила ЦБ разобраться в ситуации с Нэклис-банком. На 1 декабря 2019 года Нэклис-банк занимал 251-е место в российской банковской системе.

Согласно федеральному закону о банках и банковской деятельности, в набсовет кредитной организации не могут входить лица, имевшие возможность определять действия банка, у которого впоследствии была отозвана лицензия.

"Я не банкир и не планирую им быть, так что это не очень важно. Что касается моего участия в совете директоров "Открытия", я еще в конце прошлого года написала заявление с просьбой приостановить его", - сказала Касперская, комментируя свое будущее в "Открытии".

В пресс-службе "Открытия" ТАСС сообщили, что банк получил соответствующее заявление от Касперской. Официальное решение по нему будет принято на внеочередном общем собрании акционеров, добавили в банке. Дату собрания акционеров в кредитной организации не уточнили.

В новость были внесены изменения (17:31 мск) - добавлен комментарий пресс-службы банка "Открытие".