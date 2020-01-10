В Узбекистане начнут подсчитывать "индекс плова"

ТАШКЕНТ, 10 января. /ТАСС/. В Узбекистане появился новый способ оценки инфляции - теперь в республике будут регулярно подсчитывать "индекс плова" по аналогии с "индексами" Биг Мака или "Оливье". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Государственного комитета по статистике.

В ведомстве пояснили, что для определения динамики цен на продукты питания необходимо взять такое блюдо, в состав которого входило бы несколько видов наиболее популярных ингредиентов. При этом выбранное для анализа блюдо должно отражать культурные особенности региона или страны. "В большинстве европейских государств "индекс Биг Мака" и "индекс Оливье" в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Самым же популярным для нашей республики будет формирование данных "индекса плова", - говорится в сообщении статистического ведомства.

Чтобы рассчитать новый показатель, в Госкомстате Узбекистана составили перечень ингредиентов для приготовления плова по стандартному рецепту. В ведомстве решили брать за основу блюдо, приготовленное из 700 г говядины, 1 кг риса, 1 кг моркови, 100 г гороха, 300 г лука, 50 г изюма, 300 г растительного масла, с добавлением 5-10 г соли и 10 г специй.

Для исследования брались два показателя - цена на килограмм плова и цена на одну порцию блюда. Причем учитывались только цены на предприятиях общепита, без учета стоимости блюда в ресторанах и чайханах. Оказалось, что дороже всего плов стоит в Самаркандской области: там придется заплатить 20 тыс. сумов за порцию и 140 тыс. за килограмм (128 и 896 рублей). Самый дешевый плов в Наманганской области - 10,7 тыс. сумов за порцию и 74,9 тыс. за килограмм (68,5 и 479,5 рубля). В Ташкенте порция плова обойдется в 15,4 тыс. сумов, а килограмм - в 107,8 тыс. (98,5 и 690 рублей).

Опубликованные в пятницу данные были подсчитаны за декабрь 2019 года, но Госкомстат планирует регулярно анализировать изменения стоимости одного килограмма плова и обнародовать эти данные "через равные промежутки времени". Какими будут эти временные промежутки, ведомство не уточнило.

В Госкомстате Узбекистана отметили, что идея оценивать покупательную способность своей валюты через "индекс плова" родилась по аналогии с уже существующими "гастрономическими" показателями - "индексом Биг Мака" и "индексом Оливье".

"Индекс Биг Мака" был введен аналитиками британского журнала The Economist в 1986 году. Он рассчитывается уже более 30 лет, хотя и не является официальным. Он позволяет определять покупательную способность валют различных стран через универсальный показатель - стоимость бургера. Выбор Биг Мака в качестве эталона объясняется тем, что этот бутерброд от McDonald’s представлен в большинстве стран мира.

В России есть "индекс Оливье". В канун Нового года Росстат подсчитывает, во сколько обойдется "Оливье", приготовленный по традиционному рецепту (300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, четыре куриных яйца, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука, 200 г моркови и 200 г майонеза) в различных регионах страны, а также сравнивает эти данные с результатами исследований прошлых лет. Причем, в отличие от узбекского аналога, в России стоимость "Оливье" рассчитывается по совокупной цене ингредиентов.

Помимо упомянутых узбекским статистическим ведомством "индексов" есть еще "индекс борща". Он формируется из расчета средней стоимости продуктов, необходимых для приготовления четырехлитровой кастрюли борща.