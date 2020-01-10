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Колебания курса рубля
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс находился ниже этой отметки 22 мая 2018 года
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,49% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 60,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:27 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.

На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.

При этом курс евро снизился на 0,45%, до 67,73 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7% и составила $64,91 за баррель.

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РоссияКолебания курса рубля
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