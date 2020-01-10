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Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре снизился на 8,6%

Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/ Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 8,6%, до 66,3 трлн рублей. Об этом говорится в итоговом отчете торговой площадки за прошедший месяц.

Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок - объем торгов на рынке акций в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 52%, на рынке облигаций - на 54,7% (без учета однодневных облигаций).

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в декабре вырос на 53,8% и достиг 3 трлн 547,5 млрд рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 52%, до 1 трлн 171,9 млрд рублей. Среднедневной объем торгов на рынке составил 55,8 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 54,7% и составил 2 трлн 375,6 млрд рублей. Среднедневной объем торгов составил 113,1 млрд рублей. В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещены 109 облигационных займов на общую сумму 1 трлн 826,5 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 484,8 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 23%, до 6,3 трлн рублей (105,7 млн контрактов). Среднедневной объем торгов составил 300,2 млрд рублей. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца увеличился на 35,5%, до 614,9 млрд рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов достиг 7,8 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке снизился на 11% и составил 23,5 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 5,2 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 18,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 трлн 117,7 млрд рублей ($17,7 млрд) против 1 трлн 261,2 млрд рублей ($18,8 млрд) в декабре 2018 года.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 2,8% и составил 31,2 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 1 трлн 483,8 млрд рублей. Объем торгов репо с центральным контрагентом достиг 18,5 трлн рублей. Объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 4,4 трлн рублей.

На товарном рынке объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) снизился на 87% и составил 1,1 млрд рублей. Объем торгов золотом составил также 1,1 млрд рублей (0,35 т), серебром - 18,9 млн рублей (0,5 т).

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