Минэкономразвития связало динамику инфляции в 2019 году с фундаментальной слабостью спроса

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Динамика инфляции в РФ в 2019 году говорит о фундаментальной слабости внутреннего спроса, указывается в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции. Январь 2020 года".

"Динамика инфляции и ее компонентов свидетельствует о фундаментальной слабости внутреннего спроса, что подтверждается динамикой розничного товарооборота, продаж легковых автомобилей, а также слабой динамикой потребительского импорта в течение 2019 года", - отмечают в министерстве.

В докладе подчеркивается, что в течение 2019 года (за исключением января) темпы монетарной инфляции (инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции) находились значительно ниже целевого ориентира Банка России. В декабре монетарная инфляция замедлилась до 2,9% в годовом выражении после 3,1% в годовом выражении в ноябре (3,4% в декабре 2018 года).

Вклад в снижение монетарной инфляции внесли как непродовольственные товары (кроме подакцизной продукции), так и услуги (за исключением тарифов): темпы роста цен в указанных сегментах потребительского рынка замедлились соответственно до 2,8% (3,2% в 2018 году) и 3,0% (4,0% в 2018 году).

Темпы роста потребительских цен в РФ продолжат снижаться в I квартале 2020 года, в январе инфляция составит 2,5-2,6% в годовом выражении, в целом в I квартале - 2,2-2,3%.

"По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 года снижение годовых темпов роста потребительских цен продолжится. С учетом эффекта базы инфляция в январе 2020 года прогнозируется на уровне 2,5-2,6% в годовом выражении, а в I квартале 2020 года может опуститься до 2,2-2,3% в годовом выражении", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития отмечает, что в декабре 2019 года инфляция замедлилась до 3% в годовом выражении после 3,5% месяцем ранее, это соответствует нижней границе оценки Минэкономразвития России, сделанной в ноябре 2019 года.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития до 2024 года, инфляция по итогам 2020 года составит 3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что годовая инфляция в РФ в I квартале 2020 года опустится до 2,5% или ниже. По словам Орешкина, это связано со слабым совокупным спросом. Кроме того, глава Минэкономразвития указывал на негативный импульс со стороны кредитования.

Повышение ставки НДС

Вклад повышения ставки НДС в инфляцию в РФ в 2019 году, составившую 3%, оценивается в 0,8 п. п., также говорится в докладе.

"Инфляция опустилась ниже целевого уровня, несмотря на действие ряда проинфляционных факторов. Основным фактором, ускоряющим инфляцию, в прошлом году стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года", - отмечают в министерстве.

"Его вклад оценивается на уровне 0,8 п. п., что оказалось меньше первоначальной оценки Минэкономразвития России, в первую очередь, из-за отсутствия эффектов второго порядка (что выражалось в ограниченном влиянии данного фактора на инфляционные ожидания)", - добавили в МЭР, подчеркнув, что с исключением эффекта повышения базовой ставки НДС инфляция по итогам 2019 года составила 2,2%.

Кроме того, согласно докладу, динамика цен на регулируемые услуги в РФ в 2019 году сложилась выше показателей 2018 года (4,7% после 3,8%), несмотря на сохранение уровня индексации на уровне прошлого года. Это связано, в том числе с изменением порядка оплаты услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. В то же время вклад данного фактора в общий показатель инфляции составил менее 0,1 п. п.

По итогам 2019 года инфляция в РФ замедлилась до 3% после 3,5% в годовом выражении по итогам ноября, что соответствует нижней границе оценки Минэкономразвития России, сделанной в том же месяце. Вместе с тем, по итогам 2019 года инфляция сложилась ниже цели Банка России по инфляции в 4% и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса. Тогда оценка инфляции составляла 3,8%.

Темпы роста цен на продукты

Темпы роста продовольственных цен остаются выше темпов роста цен на другие компоненты потребительской корзины с исключением эффекта от повышения базовой ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года и с учетом доли товаров и услуг, облагаемых нулевой ставкой НДС.

"Темпы роста продовольственных цен остаются выше темпов роста цен на другие компоненты потребительской корзины с коррекцией на эффект от повышения базовой ставки НДС с учетом доли товаров/услуг, облагаемых льготной/нулевой ставкой НДС в соответствующей категории товаров/услуг (58,3% продовольственных товаров, 13,6% непродовольственных товаров и 20,2% услуг)", - говорится в материале Минэкономразвития.

Отмечается, что начиная с августа 2019 года инфляция составляла менее 0,2% в месячном выражении с исключением сезонности. В декабре темп роста потребительских цен замедлился до 0,1% в месячном выражении с исключением сезонности после 0,18% месяцем ранее.

По оценке Минэкономразвития, тенденции последних месяцев во многом объясняются динамикой цен на продовольственные товары (как на плодоовощную продукцию, так и на другое продовольствие).

"Ключевую роль в замедлении продовольственной инфляции сыграло увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции: с одной стороны, увеличение сбора отдельных культур (зернобобовых, сахарной свеклы, подсолнечника), с другой - положительная динамика в секторе животноводства при стабильной эпизоотической ситуации", - поясняют в Минэкономразвития.

В результате продовольственная инфляция в 2019 году замедлилась до 2,6% в годовом выражении после 4,7% в 2018 году.

По данным Росстата, потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%. Продовольственные товары в 2019 году стали дороже на 2,6% (в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года), непродовольственные товары подорожали за год на 3% (в декабре - на 0,1%), услуги - на 3,8% (на 0,2% в декабре).