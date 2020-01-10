Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,81%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,18%, до 3123,66 пункта, индекс РТС увеличился на 0,81%, до 1614,69 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на 18:57 мск снизился на 0,57%, до 60,943 рубля, курс евро - на 0,45%, до 67,73 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,62%, до $64,99 за баррель.

"В пятницу российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику и смог установить новый исторический максимум. Этому способствовала стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent после коррекционного снижения консолидируется выше $65 за баррель", - рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Основным же поводом к покупкам стала динамика внешних фондовых площадок, добавил эксперт. "Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,2% соответственно", - пояснил он.

Лидерами торгов стали акции "Газпром нефти" и "Роснефти", рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и "Распадская" (снижение на 2,8% и 3,6% соответственно).

Прогноз на 13 января

Главный аналитик ПСБ отметил, что все тренды на графике индекса Мосбиржи сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики. Однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, вызванного фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям, полагает эксперт.

По мнению старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, рост российского фондового рынка по инерции продолжится, "тем более, что инвесторов ободрила новость о том, что в начале следующей недели главный торговый посредник китайского президента Си Цзиньпина отправится в Вашингтон, где состоится подписание торговой сделки".

По оценкам "БКС Премьер", в понедельник, 13 января, индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3115-31330 пунктов, курс рубля к доллару в пределах значений 61-61,6 рубля.