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Логистический центр на 20 тыс. тонн построят в Крыму

Правительство региона выделит на эти цели 20 га земли

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Власти Республики Крым намерены построить крупный оптово-логистический центр в Красногвардейском районе республики, его работа поспособствует снижению цен на продукты в регионе, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

В пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя отметил, что основной проблемой для этих двух регионов, о которой говорят люди, является нормализация цен на товары первой необходимости - продукты питания, топливо, строительные материалы. Глава государства также обратился к участникам совещания с указанием развивать логистику, не допуская монополизма и поддерживая высокий уровень конкуренции. По его словам, это позволит открывать новые места для торговли.

"С точки зрения стабилизации цен принято решение и определен конкретный оператор, который будет заниматься поставкой продовольствия - оптово-логистический центр крупный будет построен в Красногвардейском районе, поселок Октябрьское", - сказал Аксенов.

По его словам, правительство республики выделяет на эти цели 20 га земли, емкость центра - около 20 тыс. тонн хранения. "Это будут крупные поставки железнодорожным транспортом. Оптово-розничный центр будет крупный, куда продовольствие со всей страны, исходя из ценовой политики, будет поставляться", - сказал он. Основные поставки продовольствия, по словам Аксенова, сохранятся из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области.

Также для стабилизации цен в республике проведут 20 тыс. ярмарок, что, по мнению Аксенова, также будет способствовать снижению цен на продовольствие.

Власти Крыма в ноябре 2018 года приняли решение о необходимости сдерживания цен на продукты в Крыму, так как по ряду позиций они выше, чем в соседних регионах РФ. В регионе создается пять индустриальных парков, и в их составе будет проведен конкурс на создание транспортно-логистических центров по перевалке и хранению продуктов. Один из проектов - оптово-распределительный центр Севастополя.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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