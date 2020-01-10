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Индекс Dow Jones на NYSE впервые преодолел уровень в 29000 пунктов

После индекс снизился на 79 пунктов до 28877,01 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись ростом Dow Jones - индекс впервые преодолел уровень в 29000 пунктов.

По данным NYSE, Dow Jones поднялся до отметки 29009,07, а затем снизился на 79 пунктов (на 0,28%) до 28877,01 пунктов.

В ходе биржевой сессии 9 января Dow Jones вплотную приближался к отметке 29000 пунктов - через час после начала торгов он вырос до 28953,60 пунктов, но рубеж в 29000 пунктов тогда не преодолел.

Как сообщила телекомпания CNN, на протяжении последних дней сильное влияние на рынок оказывали опасения по поводу возможности военного конфликта между США и Ираном, однако сейчас, когда появились надежды на снижение напряженности, а также на подписание на будущей неделе торгового соглашения с Китаем, ситуация на рынке стабилизировалась.

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