Ж/д операторы РФ считают дискриминацией ограничения на перевозки со стороны Казахстана

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские операторские компании считают дискриминационными ограничения, введенные Казахстаном на перевозки из соседних стран по железной дороге, позиция выражена в письмах исполнительного директора Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексея Дружинина замминистра транспорта РФ Владимиру Токареву и первому заместителю генерального директора "Российских железных дорог" Анатолию Краснощеку (обращения имеются в распоряжении ТАСС).

Ранее "Казахстанские железные дороги" ввели ограничения на перевозку из сопредельных государств порожних вагонов любых собственников, кроме казахстанских, в направлении всех станций республики. Конвенция вступила в силу 5 января и действует до отмены, опубликовали запрет 30 декабря.

"Складывающаяся ситуация свидетельствует о дискриминационных условиях в отношении российских компаний при осуществлении ими перевозок в/из республики Казахстан", - говорится в письмах Дружинина.

Кроме того, как отмечает исполнительный директор СОЖТ, решение "Казахстанских железных дорог" о введении запрета противоречит принципам равного доступа на рынке оказания услуг стран, входящих в Евразийский экономический союз.

"Следует обратить внимание, что запрещение было объявлено за сутки до завершения 2019 года, что поставило под угрозу экономические интересы российских операторских компаний", - пишет Дружинин в письме Токареву.

По его мнению, в данной ситуации "требуется соответствующая реакция" со стороны РЖД и Минтранса.