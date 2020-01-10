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IATA подтвердила "Аэрофлоту" повышение уровня дистрибуции авиаперевозок

Компания получила сертификат четвертого уровня

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подтвердила российской компании "Аэрофлот" повышение уровня дистрибуции авиаперевозок. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Компания получила сертификат четвертого уровня дистрибуции авиаперевозок по реализуемой в рамках IATA программе NDC (New Distribution Capability)", - сказал собеседник агентства, напомнив, что предыдущий - третий - уровень был подтвержден российскому перевозчику в 2018 году. Данная программа, продолжили в пресс-службе, подразумевает повышение качества обслуживания за счет делегирования широких полномочий агентам, продающим билеты и услуги.

"Высокий, четвертый, уровень, засвидетельствованный сертификатом IATA, позволяет агентам в режиме реального времени управлять предложениями, заказами и дополнительными сервисами", - заметил собеседник агентства. В частности, речь идет об оперативном обмене и возврате билетов, получении информации об изменениях в бронировании, а также ускорении перевода агентов на собственный канал продаж билетов. Все это, как уверены в компании, способствует оптимизации расходов на дистрибуцию.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев заметил, что повышение уровня стандарта NDC позволит перевозчику максимально полно учитывать потребности своих пассажиров. "Широкое использование NDC подтверждает лидерство "Аэрофлота" в области цифровизации, а благодаря современным высокотехнологичным решениям расширяется спектр предлагаемого продукта, увеличивается эффективность работы компании", - сказал он.

Савельев отметил в этой связи, что дальнейшее внедрение инноваций, в том числе в сфере искусственного интеллекта, является одной из ключевых задач стратегии развития группы компаний "Аэрофлот" до 2023 года.

Теги
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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