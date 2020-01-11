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Аэропорты Ставрополья в 2020 году расширят географию полетов

Из Минеральных Вод в этом году запустят полеты в Астрахань, Волгоград, Махачкалу, Симферополь, Сочи и Сургут, а из Ставрополя - в Сочи

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод в Ставропольском крае расширят географию полетов в 2020 году. Об этом в субботу сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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"Воздушные ворота Ставрополья распахнутся в этом году шире. А мы продолжим развивать наши воздушные гавани. Больше комфорта для путешественников, больше рейсов, больше туристов (и денег, которые они приносят в экономику края)", - написал он на своей странице в Instagram.

Как сообщается на странице в социальной сети, из Минеральных Вод в 2020 году будут запущены полеты в Астрахань, Волгоград, Махачкалу, Симферополь, Сочи и Сургут. Из Ставрополя начнут выполнять регулярные рейсы в Сочи.

Также весной 2020 года приступят к реконструкции инфраструктуры аэропорта Ставрополя, планируется обновить взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон. Эта работа позволит принимать аэропорту крупные самолеты.

Из аэропорта Ставрополя сейчас выполняются регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Из аэропорта Минеральных Вод выполняются рейсы в 17 городов России и семь стран.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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